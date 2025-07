Calciomercato Torino e Napoli, ora si può chiudere per Vanja e Ngonge

La doppia operazione tra Napoli e Torino sembra finalmente in procinto di sbloccarsi. Vanja Milinkovic Savic è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli e, limati gli ultimi dettagli ,potrà raggiungere la squadra di Antonio Conte in ritiro a Dimaro. Percorso inverso, invece, per Cyril Ngonge che si legherà al club granata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per Vanja Milinkovic Savic è in fase di chiusura con i partenopei che pagheranno al Torino una cifra che si aggira intorno ai 22,5 milioni di euro. Gli azzurri dovrebbero spendere più dei 19 milioni della clausola prevista per il portiere per poter pagare in più anni la cifra totale (21,5 milioni compreso il contributo solidarietà più un milione aggiuntivo per dilazionare i pagamenti). Il Torino, come già raccontato, è pronto a sostituire Vanja con l'uruguaiano Franco Israel. Sull’altro fronte, è in chiusura anche la trattativa in uscita legata a Ngonge che diventerà un nuovo giocatore granata, ma non ci sono ancora informazioni definitive sulla formula: le opzioni sono prestito secco a un milione o un prestito con un diritto di riscatto che sarebbe fissato a 18 milioni di euro.