Piero Coletta
WhatsApp Image 2026-08-18 at 14.41.30

VOX POPULI - Le parole dei tifosi dopo l'allenamento a porte aperte (VIDEO)

Continuano le trattative del Torino in questi ultimi giorni frenetici di mercato. Uno dei nomi tornati in auge è quello di Niccolò Fortini, esterno classe 2006. Già nei mesi precedenti era finito nei radar di Petrachi come possibile rinforzo.

Preston North End v ACF Fiorentina - Pre-Season Friendly
PRESTON, ENGLAND - JULY 27: Niccolo Fortini of ACF Fiorentina runs with the ball during the pre-season friendly match between Preston North End and ACF Fiorentina at Deepdale on July 27, 2024 in Preston, England. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Nelle ultime ore l'Hull City aveva avanzato una proposta alla Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio, il giocatore però ha preso tempo: aspetta un rilancio del Torino. Situazione da monitorare.

ACF Fiorentina v US Cremonese - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti