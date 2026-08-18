VOX POPULI - Le parole dei tifosi dopo l'allenamento a porte aperte (VIDEO)
Continuano le trattative del Torino in questi ultimi giorni frenetici di mercato. Uno dei nomi tornati in auge è quello di Niccolò Fortini, esterno classe 2006. Già nei mesi precedenti era finito nei radar di Petrachi come possibile rinforzo.
Nelle ultime ore l'Hull City aveva avanzato una proposta alla Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio, il giocatore però ha preso tempo: aspetta un rilancio del Torino. Situazione da monitorare.
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