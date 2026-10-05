Al momento non è stata una sosta da ricordare per la Croazia del CT Dalic. La vittoria contro la Repubblica Ceca non ha trovato conferme, contro Spagna e Inghilterra sono arrivate due sonore sconfitte: 4-1 a favore degli iberici e 7-0 a favore degli inglesi. Quest'ultima è di fatto la sconfitta peggiore nella storia della selezione croata. Ora c'è ancora una gara, contro le Furie Rosse e poi si chiuderà questa lunghissima sosta. Nikola Vlasic ha risposto presente alla chiamata, ma anche per lui l'episodio Nations League non è stato positivo.

I numeri di Vlasic con la Croazia

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Nikola Vlasic of Torino FC during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il capitano del Torino è sceso in campo contro la Repubblica Ceca e l'Inghilterra, mentre è rimasto in panchina nel match contro la Spagna. Complessivamente ha raccolto 53' minuti, tutte da subentrato. Contro i cechi ha preso il posto dell'interista Susic a otto minuti dalla fine, andando a posizionarsi sulla trequarti. Il tempo per incidere era poco, anche perché la Croazia doveva guardarsi dalle sortite dei padroni di casa. Contro l'Inghilterra ha trovato nettamente più minuti di gioco, ma in una situazione davvero complicata. La truppa di Tüchel comandava la partita già allo scadere del primo tempo sul 4-0. Dalic l'ha inserito subito dopo l'intervallo al posto di Baturina, anche lui non brillante. Questa volta però Difficile incidere in una situazione del genere: una conclusione da fuori area e basta, con il granata che viene ben presto fagocitato dalla famelica Inghilterra. Zero gol e zero assist, in attesa dell'ultimo impegno con la Spagna, ma al momento non è stata una sosta positiva nemmeno per lui.

L'aspetto mentale: come tornerà a Torino

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Nikola Vlasic of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Tanta fatica nella prima parte di stagione e ora anche con la Croazia tutt'altro che brillante. Se da un lato la sosta porta sempre con sé il grande interrogativo sugli infortuni, dall'altra può rigenerare i giocatori. La speranza era questa: che Vlasic si ritrovasse dopo le difficoltà con il Torino di Abate. Nulla di tutto questo è avvenuto. In attesa dell'effettiva fine della sosta, bisogna capire come tornerà a Torino il ragazzo. Il rischio che il periodo no prosegua c'è ed è concreto. Perché non è un aspetto tecnico o tattico a penalizzarlo, ma c'è la consapevolezza che il Torino dovrà attendere che Vlasic ritrovi la brillantezza a cui aveva abituato.