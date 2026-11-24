La svolta attesa da anni è, forse, arrivata. Durante la seduta congiunta delle Commissioni consiliari convocata per discutere il bilancio 2027-2029, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha introdotto fuori dall'ordine del giorno la notizia più attesa dal popolo granata: la Giunta ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di partenariato pubblico-privato presentata dal Torino FC il 9 novembre. Al centro dell'operazione c'è la "cittadella del Torino", così la ha definita il consigliere Silvio Viale. Si tratta di un pacchetto unico che lega insieme la gestione dello stadio Olimpico Grande Torino e dell'impianto del Robaldo, con la richiesta di un diritto di superficie fino a 90 anni. Lo Russo ha commentato: "Mi sembra davvero una pietra miliare nella storia di questa città [...] Siamo passati da avere uno stadio che aveva 32 milioni di euro di ipoteche a uno stadio che oggi ha un project di cui è stato riconosciuto il pubblico interesse".

Le tappe dell'iter e il progetto definitivo

Cosa succede dopo il 31 dicembre 2026?

Il sindaco lo ha spiegato così: "La Giunta predisporrà un proprio emendamento all'attuale bilancio che inserisce questi due cespiti nel piano di dismissioni in forma di diritto di superficie". In sintesi il diritto di superficie dei due impianti non è ancora presente nel piano delle dismissioni del Comune. Il passaggio in Consiglio è dunque previsto per ilParallelamente, ha continuato il sindaco Lo Russo:Solo una volta depositato si aprirà la conferenza per valutare le questioni tecniche e il piano economico-finanziario. Solo al termine dell'istruttoria tecnica il progetto verrà messo a bando.. Essendo una gara pubblica chiunque potrebbe partecipare, non solo ilFC.A fine anno scade l'attuale concessione e il vuoto nominativo era dietro l'angolo. Il sindaco Lo Russo ha, quindi chiarito questo dettaglio: "La Giunta comunale ha dato mandato agli uffici di valutare la formula per, per il limitatissimo periodo che intercorre tra il primo gennaio e la pubblicazione della gara, la prosecuzione giuridica rispetto al Toro". In conclusione ci ha comunque tenuto a specificare che si cercherà di chiudere il prima possibile per lo stadio di Torino.