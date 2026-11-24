Il centrocampo è in grande difficoltà causa infortuni, così il Toro ha dovuto ridisegnarsi: cosa sta cambiando
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La prima vittoria dopo un mese per il Torino Primavera arriva in seguito a un periodo complicato. Non si tratta solo di risultati, ma di problematiche interne con cui la squadra granata ha dovuto fare i conti. Baldini non è allenatore da cercare alibi e non lo ha fatto neanche questa volta, ma c'è stata e c'è ancora un'emergenza in rosa, a causa di infortuni e assenze di lungo corso. E il Toro ha inevitabilmente dovuto adattarsi.
Dal 4-3-3 al 3-4-3: il cambio modulo come risposta agli infortuniIl primo evidente specchio della coperta corta riguarda il cambio di modulo. Baldini aveva abbracciato il 4-3-3 a partire da dicembre dello scorso anno e da quel momento non lo aveva mai abbandonato. Un'impostazione chiara, con cui il Toro aveva cambiato faccia nella lotta salvezza di una stagione fa. Da un mese a questa parte però lo stesso Baldini è stato costretto a cercare una soluzione. La difesa a tre non è stata scelta per provare qualcosa di diverso per sistemare il problema dei gol incassati, che è indipendente dalle assenze e resta un "incubo" per stessa ammissione del tecnico. È stata una risposta piuttosto alle assenze che riguardano il centrocampo: "In questo momento abbiamo due centrocampisti soli: Luongo è squalificato, Ferraris è infortunato, Scacchi pure, Scibilia ha avuto la febbre". Restano due i perni: Liema Olinga e Ballanti, insostituibili in questo momento e in pieno adattamento alla mediana a due del 3-4-3, nuova veste granata fino a data da destinarsi. Baldini si sta guardando intorno, ma per pescare alternative ha come unica opzione ricorrere all'Under 18: "Pagliano non aveva fatto neanche un allenamento con noi, ma me lo sono scelto. Ed è entrato molto bene".
Dal 4-3-3 al 3-4-3: chi si sta adattandoIn questa nuova configurazione a essere ridisegnato è stato di fatto tutto l'undici titolare. La difesa si è schierata a tre, trovando però una quadra più naturale rispetto ad altri reparti. Questo perché Gaffurini, adattato a terzino destro in realtà prima nel 4-3-3, è tornato a essere un braccetto, affiancato da due centrali come Tonica e Carrascosa. Si è alzato invece sulla linea dei centrocampisti Kugyela, da sempre più propenso all'offensiva che al contenimento ma costretto a fare gli straordinari perché senza alternativa di fatto (Baldini vede Rivas più come esterno alto che come quinto). A destra si è creato un altro nodo, che ha costretto Baldini a fare dei ragionamenti. La scelta è stata spostare Befani, impiegato inizialmente come esterno alto a sinistra, come quinto sul fronte opposto, stesso ruolo che già faceva al Frosinone. La sua alternativa, una risorsa preziosa nell'economia delle scelte, è Gatto, impiegabile anche da braccetto in posizione più arretrata. L'attacco forse è il reparto dove le dinamiche sono cambiate meno. Tolta l'assenza di Befani dal ventaglio delle possibilità, gli interpreti sono sempre gli stessi: Conzato sulla destra, Bonacina sul fronte opposto con Banse come prima alternativa; Falasca è l'unica punta. Quando il nove granata è in panchina, si rimescolano le carte ma non gli interpreti. L'assenza di una prima punta vera e propria come alternativa a Falasca, su cui Baldini si è soffermato dopo il Bologna, è forse il nodo più difficile da scogliere. Chissà che non sia la priorità sul tavolo del mercato tra poco più di un mese.
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