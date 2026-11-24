La prima vittoria dopo un mese per il Torino Primavera arriva in seguito a un periodo complicato. Non si tratta solo di risultati, ma di problematiche interne con cui la squadra granata ha dovuto fare i conti. Baldini non è allenatore da cercare alibi e non lo ha fatto neanche questa volta, ma c'è stata e c'è ancora un'emergenza in rosa, a causa di infortuni e assenze di lungo corso. E il Toro ha inevitabilmente dovuto adattarsi.

Dal 4-3-3 al 3-4-3: il cambio modulo come risposta agli infortuni

Dal 4-3-3 al 3-4-3: chi si sta adattando