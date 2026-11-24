Il doppio infortunio rimediato da Ardian Ismajli al Maradona — distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra e frattura della mano destra con probabile intervento chirurgico già nelle prossime ore — costringe Ignazio Abate a ridisegnare d'urgenza l'assetto difensivo del Torino proprio alla vigilia di un ciclo di fuoco che vedrà i granata affrontare nell'ordine la Lazio capolista al Grande Torino, il Genoa in trasferta a Marassi e l'Inter a San Siro. Diventato intoccabile dal 12 ottobre scorso, quando subentrò all'intervallo di Toro-Udinese trasformandosi nel leader emotivo e tecnico del reparto grazie al suo spirito combattivo, il centrale albanese rischia uno stop di circa 25 giorni: l'obiettivo dello staff medico è provarlo a recuperare per la sfida casalinga del 20 dicembre contro il Cagliari oppure rimandare il rientro direttamente al 2 gennaio contro il Venezia, senza correre rischi vista la recidiva muscolare.

Allarme difesa senza Ismajli: Coco al centro o derby svizzero Comert-Rodriguez

Per colmare questo pesante vuoto carismatico e tattico in una retroguardia che stava finalmente trovando solidità e certezze, al Filadelfia prendono corpo due soluzioni tattiche principali: il ritorno al progetto estivo "Co.Co.Co." o al derby svizzero. La strada più lineare prevede la conferma della difesa a tre con lo spostamento di Saul Coco nel ruolo di perno centrale, affiancato sul centrodestra dal crescente Pietro Comuzzo e sul centrosinistra da uno tra Eray Cömert e Ricardo Rodriguez. La variante a quattro con il derby svizzero Cömert-Rodriguez hanno collezionato insieme appena 395 minuti in questo avvio di stagione, ma l'emergenza riapre le porte a entrambi. In particolare il pieno reintegro dell'ex capitano — scontata la punizione societaria per il caso legato agli impegni con la Nazionale svizzera durante la sosta — consente ad Abate anche di rispolverare la difesa a quattro già sperimentata in precedenza, sfruttando lo stesso Rodriguez nel ruolo di centrale-terzino sinistro al fianco della coppia formata da Coco e Comuzzo.

Abate studia le contromosse per blindare il reparto prima di Lazio, Genoa e Inter

Resta inoltre da monitorare giorno per giorno l'infermeria sulle corsie esterne: Raouf Belghali è ancora frenato dal riacutizzarsi dell'infiammazione al ginocchio destro e resta in forte dubbio per sabato contro la Lazio, mentre Cristiano Biraghi lontano dal rettangolo verde dallo scorso campionato starebbe smaltendo un affaticamento muscolare; mentre Nicolò Fortini deve ritrovare il miglior ritmo partita dopo la pubalgia patita negli ultimi due mesi. Infine, Abate potrebbe optare per lo spostamento di Patterson, pronto eventualmente ad adattarsi a sinistra.