Giornata azzurra sotto ogni punto di vista: in campo Nazionale Under 21 e maggiore: questa sera l'ultima dell'Italia di Mancini
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ITALIA
Last call è il termine della giornata, per tanti punti di vista. Per un'Italia che vuole confermare il miglioramento costante in questa sosta, per un Mandragora che non vuole rimanere senza minuti giocati e, poi, per una formazione Under 21 che vuole giocarsi tutto contro la Polonia, prima in gruppo: una vittoria significherebbe moltissimo ai fini della qualificazione diretta agli Europei di categoria. Una giornata interamente azzurra.
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