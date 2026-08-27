Il calciomercato entra nella sua fase più calda e concitata. In casa Torino, l'attenzione della società è rivolta in modo particolare al reparto arretrato: tra i profili finiti sotto i riflettori per rinforzare la linea difensiva granata è spuntato il nome di Sebastiano Luperto, attualmente in forza alla Cremonese.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il centrale mancino rappresenta una concreta opzione per la retroguardia granata. Allo stato attuale si tratta di un'idea di mercato e non è ancora stata avviata una vera e propria trattativa formale tra i due club, ma Gianluca Petrachi sta valutando con grande attenzione il profilo del giocatore prima del gong finale della sessione estiva. Luperto, difensore classe 1996, è reduce da un'annata vissuta da perno fondamentale del reparto grigiorosso, con un totale di ben 36 presenze complessive collezionate nell'ultima stagione tra campionato di Serie A e Coppa Italia. Nelle prossime ore si comprenderà se il semplice gradimento manifestato dal Torino si trasformerà in un'offerta ufficiale per regalare a mister e tifosi un innesto di sicurezza nel cuore della difesa.