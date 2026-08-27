Il brasiliano arriverà domani in Italia per sostenere le visite mediche di rito con i granata
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Archiviato il discorso portiere per il Torino. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Lucas Perri arriverà domani in Italia per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul nuovo contratto. Ora il Toro concentrerà le proprie energie sul resto della rosa, mettendo al centro delle priorità assolute il rafforzamento del reparto arretrato. La dirigenza granata intende infatti regalare al proprio allenatore una retroguardia ancora più solida, strutturata ed esperta per affrontare al meglio le insidie della stagione.
La chiusura definitiva della trattativa per l'estremo difensore brasiliano classe 1997 garantisce grande affidabilità tra i pali e permette al club piemontese di sbloccare le strategie relative agli altri settori del campo. Risolto il tema dell'ultimo baluardo difensivo con l'imminente sbarco del portiere sudamericano, l'attenzione della dirigenza granata si sposta sulla linea difensiva, l’ultimo nome sondato corrisponde a quello di Sebastiano Luperto, centrale in forza alla Cremonese.
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