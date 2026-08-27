Si accende in maniera molto intensa l'asse di calciomercato tra Firenze e Torino. Le due società continuano infatti a lavorare a ritmo serrato per cercare di definire il passaggio in viola di Alieu Njie. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la novità più importante emersa nelle ultime ore di trattativa riguarda l'inserimento di una potenziale contropartita tecnica all'interno dell'operazione: si tratta di Rolando Mandragora, profilo che potrebbe sbloccare definitivamente la negoziazione tra i due club.

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Le dirigenze stanno infatti valutando con grande attenzione l'ipotesi di inserire il centrocampista, attualmente in forza alla Fiorentina, nell'affare prospettando per il classe '97 la concreta possibilità di un ritorno sotto la Mole. Dopo i primi contatti diretti avviati ufficialmente nella giornata odierna per sondare la disponibilità del club piemontese a cedere Njie, la società viola ha deciso di spingere sull'acceleratore per lo svedese. L'obiettivo primario della dirigenza gigliata è quello di anticipare la folta concorrenza: sul giovane talento granata si erano infatti posati da tempo anche gli occhi degli austriaci del Salisburgo e degli inglesi del Crystal Palace. La carta Mandragora potrebbe rivelarsi la chiave di volta determinante per superare le resistenze del Torino e convincerlo a privarsi del proprio talento. I dialoghi tra i due club proseguono ora a ritmo serrato per trovare la quadratura definitiva sulle valutazioni dei due cartellini e arrivare ad intesa.