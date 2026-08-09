Petrachi lavora ancora tra porta e centrocampo, mentre la Roma insiste per Cacciamani
CALCIOMERCATO TORINO: IL PUNTOLa settimana scorsa il mercato del Torino ha subito un'accelerata. In difesa sono arrivati Comuzzo e Comert, a centrocampo Fitz-Jim. Tra Burnley e le amichevoli contro Vado e Avellino, hanno già raccolto i primi minuti in maglia granata, aggiungendosi agli altri nuovi innesti Mascardi e Oristanio. Una settimana, dunque, dedicata all'avvicinamento al primo appuntamento stagionale di Coppa Italia contro la Carrarese, fissato per il 15 agosto. Ma l'attenzione sul campo va di pari passo con quella sul mercato. "Sicuramente prenderemo un portiere. Volevamo farlo a gennaio, ma non è stato possibile", ha fatto sapere Gianluca Petrachi. Ancora qualche settimana, dunque, per puntellare la rosa in vista dell'intera stagione.
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