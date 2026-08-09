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CALCIOMERCATO SERIE A

Il conto alla rovescia verso l’inizio della nuova stagione è ormai entrato nella fase decisiva. Con la Coppa Italia pronta a dare il via alle prime gare ufficiali e la Serie A sempre più vicina, per i club diminuisce il tempo a disposizione per sistemare le rispettive rose. Il calciomercato entra così nelle sue settimane più intense: direttori sportivi e procuratori lavorano tra trattative avviate, operazioni in chiusura e nuovi obiettivi, mentre sono ancora numerosi i giocatori in attesa di conoscere il proprio futuro. Tra affari in entrata, possibili partenze e piste che possono prendere quota da un momento all’altro, le squadre continuano a cambiare volto. Ecco tutti gli aggiornamenti di mercato della giornata dalla Serie A.

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