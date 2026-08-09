Gvidas Gineitis continua ad attirare interessamenti dall’estero. Dopo l’interesse del Celtic, confermato nei giorni scorsi anche dal suo agente, sul centrocampista lituano si è mosso anche il Salisburgo.

Il classe 2004 è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato: il club granata lo considera infatti il principale candidato al sacrificio per realizzare una plusvalenza importante, a differenza di Njie e Cacciamani, due giovani sui quali l’intenzione è invece quella di puntare.

Al momento non risultano offerte concrete, ma il Toro è pronto a valutare eventuali proposte per Gineitis, la cui valutazione supera i 10 milioni di euro. Intanto il lituano continua a lavorare agli ordini di Abate. Dopo aver saltato l’amichevole contro il Vado per un sovraccarico, assenza che poteva far pensare anche a sviluppi di mercato, Gineitis è tornato regolarmente in campo contro l’Avellino, giocando 63 minuti.

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