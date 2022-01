Calciomercato Torino, il punto: arrivato Pellegri, vicino Ricci. Su Seck e Gatti…

Il punto sul mercato del Torino in questo mercoledì 26 gennaio. Il club granata si sta muovendo sia in entrata che in uscita. Oggi è stata la giornata di Pietro Pellegri: l'attaccante classe 2001 questa mattina ha svolto le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino e manca solo l'ufficialità per il suo passaggio al Torino. Sempre in entrata, i granata sono molto vicini a chiudere per Samuele Ricci: il centrocampista dell'Empoli dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Sul fronte uscite invece i granata stanno lavorando per trovare una destinazione per Izzo e Verdi: alla Salernitana piacciono molto.