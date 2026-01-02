tor calcio mercato Calciomercato Torino, il punto: dal difensore centrale ai possibili addii

Calciomercato Torino, il punto: dal difensore centrale ai possibili addii - immagine 1
Sono aperte le trattative: il Toro cerca un difensore centrale, ma c'è anche chi è vicino all'addio
Eugenio Gammarino

SI RIAPRONO LE TRATTATIVE

È ufficialmente iniziata la sessuone invernale di calciomercato. Sarà la prima sessione di trattative per il ritrovato Gianluca Petrachi. Lo attende molto lavoro, soprattutto a causa della coperta difensiva corta. Il Torino è già attivo su più fronti, sia in entrata che in uscita, con diversi dossier aperti. L’addio di Vagnati ha messo sotto la lente d’ingrandimento molti giocatori arrivati durante l’estate, che finora hanno ottenuto scarso minutaggio e prestazioni al di sotto delle aspettative. Alcuni potrebbero salutare già nelle prossime settimane, mentre altri avranno l’occasione di rilanciarsi. Facciamo il punto sulle trattative attualmente in corso.

ABOUKHLAL AD UN PASSO DALL’ADDIO

Calciomercato Torino, il punto: dal difensore centrale ai possibili addii- immagine 2
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 25: Zakaria Aboukhlal of Torino FC is challenged by Jeremy Mbambi of Pisa during the Coppa Italia match between Torino and Pisa at Stadio Olimpico on September 25, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
Zakaria Aboukhlal è molto vicino a lasciare il Torino. Arrivato in estate dal Tolosa con aspettative importanti, l’esterno offensivo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo in maglia granata sotto la guida di Marco Baroni. Il numero 7 granata sembrava, sulla carta, un profilo ideale per il 4-2-3-1 del tecnico toscano, ma il successivo cambio di modulo ne ha ridimensionato il ruolo fino a escluderlo di fatto dalle rotazioni. Tra scarso minutaggio e le conseguenti nuove esigenze tattiche, la sua avventura sotto la Mole sembra già ai titoli di coda. Aboukhlal è infatti destinato a essere una delle prime uscite del mercato di gennaio: probabile il ritorno in Francia, dove il Nantes si è mosso con decisione. I contatti tra i club sono avanzati e l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

DIFENSORE CENTRALE CERCASI

Calciomercato Torino, il punto: dal difensore centrale ai possibili addii- immagine 3
TURIN, ITALY - APRIL 06: Yann Karamoh of Torino and Diego Coppola of Hellas Verona embrace after the Serie A match between Torino and Verona at Stadio Olimpico di Torino on April 06, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
Il Torino è alla ricerca di un difensore centrale in questo mercato di gennaio. Con Luca Marianucci ad un passo dalla Cremonese, il DS granata Gianluca Petrachi ha messo gli occhi su altri possibili obiettivi. Piace Diego Coppola del Brighton, arrivato in Premier la scorsa estate dal Verona per 11 milioni di euro. Inoltre, il Torino è in dirittura in pole per Feder Rivas, terzino sinistro colombiano classe 2008 dell'Atletico Nacional.

LAZIO SU ILIC

Calciomercato Torino, il punto: dal difensore centrale ai possibili addii- immagine 4
TURIN, ITALY - NOVEMBER 08: Khephren Thuram of Juventus competes for the ball with Ivan Ilic of Torino during the Serie A match between Juventus FC and Torino FC at Juventus Stadium on November 08, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
Anche in questa sessione di mercato il centrocampista serbo sembra sulle montagne russe, un po’ la fotografia della sua esperienza in granata. Arrivato come una promessa - ad oggi mai del tutto mantenuta - Ivan Ilić è riuscito comunque a colpire la Lazio e il suo allenatore. Proprio per questo il club biancoceleste ha bussato alle porte di Urbano Cairo per sondare la possibilità di portarlo a Roma. Al momento, però, non è ancora arrivata un'offerta ufficiale e le parti restano distanti. L’interesse dell’allenatore biancoceleste rappresenta comunque una leva importante, così come il peso relativo del serbo all'interno del progetto di Baroni: ha ritrovato minutaggio, ma è chiamato a garantire un rendimento decisamente superiore.

DELL’AQUILA

Calciomercato Torino, il punto: dal difensore centrale ai possibili addii- immagine 5
ORBASSANO, ITALY - FEBRUARY 26: Francesco Dell'Aquila of Torino U19 in action during the Primavera 1 match between Torino U19 and Atalanta U19 at Valentino Mazzola sport centre in Orbassano, Italy, on February 26, 2024. Photo: Nderim Kaceli
Si chiude il capitolo Arezzo per Francesco Dell'Aquila. Il fantasista era in prestito all'Arezzo, militante in Serie C. Poche le chance per mettersi in mostra, appena due sono state le presenze con la maglia dei toscani. Nel futuro del giocatore ora c'è il Pontedera, sempre in prestito. I granata militano in Serie C, nel girone B.

