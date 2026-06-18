Ché Adams è uno dei giocatori il cui futuro in granata resta ancora tutto da decifrare. Al momento l'attaccante è impegnato con la Scozia nel Mondiale Messico-Usa-Canada, ma le sirene per lui non smettono di suonare. La provenienza? Venezia. Il club lagunare è tornato in Serie A al termine di una stagione trionfale, che ha visto la banda di Stroppa vincere la Serie B.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club neopromosso è molto interessato all'ex Premier League. Anzi, il Torino ha ricevuto un'offerta per il proprio giocatore, ma al momento c'è distanza tra le parti. Il Venezia ha proposto 4-5 milioni di euro, cifra che non aggrada i granata. Tra l'altro, e questo va sottolineato, Adams era approdato al Torino come parametro zero: in caso di cessione il club registrerà una plusvalenza intera.

CHARLOTTE, USA - JUNE 10: Che Adams during a Scotland Men's National Team training session ahead of the 2026 FIFA World Cup at Atrium Health Training Ground, on June 10, 2026, in Charlotte, North Carolina. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images)

Altro nome è quello di Lorenzo Amatucci, classe 2004. Petrachi ha un ottimo rapporto con il ragazzo, che tra l'altro ha anche il gradimento di Abate. Il giocatore ha disputato l'ultima stagione al Las Palmas: è una possibilità, ma nel caso in cui ci fosse una apertura al prestito con diritto di riscatto.