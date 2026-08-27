Dopo l'addio di Ivan Ilic, anche Dembele vola in Salento. Il calciomercato entra nelle sue fasi più calde e le trattative sull'asse Torino-Lecce regalano movimenti importanti in prospettiva futura. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l'operazione che porterà Ali Dembélé a vestire la maglia giallorossa è ormai in fase di chiusura definitiva. L'intesa tra la società granata e il club salentino è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La dirigenza granata punta a far maturare ulteriormente il giovane talento senza perderne totalmente il controllo. Il classe 2004 viene dall'esperienza Serie B con la maglia del Mantova, dove durante la passata stagione ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, accumulando minutaggio nel campionato cadetto.