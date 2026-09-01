Colpo a sorpresa in arrivo sotto la Mole nelle ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Gianluca Petrachi avrebbe individuato in Nathan Patterson il rinforzo giusto per le corsie laterali. Il terzino scozzese è vicino al trasferimento in granata a titolo definitivo e potrebbe rappresentare una nuova soluzione per la fascia destra. Il contratto era in scadenza a giugno 2027, per questo motivo l'operazione si è chiusa a cifra bassa, su cui si aggiungerà il 30% sulla futura rivendita.

Classe 2001, nato a Glasgow, Patterson è un esterno destro naturale e ha fin qui costruito gran parte della sua carriera con la maglia dell’Everton. Con i Toffees ha collezionato 68 presenze, impreziosite da tre assist e accompagnate da dieci cartellini gialli. Il Torino è pronto dunque ad accogliere un giocatore giovane ma già con esperienza nel calcio inglese. Per Patterson sarebbe previsto un contratto di tre anni, con Petrachi che continua a lavorare per completare la rosa granata proprio nelle ultime ore della sessione estiva.