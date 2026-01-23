Calciomercato Torino: si avvicina Olusesi, Asllani e Sazonov in partenza

Manca sempre meno alla fine del calciomercato e l’impressione è che quello del Torino sia partito in ritardo rispetto a quello delle altre squadre. Al momento si ha una sola ufficialità: Rafael Obrador è arrivato da poco e potrebbe addirittura debuttare già domani - sabato 25 gennaio - contro il Como, a dimostrazione di quanto fosse urgente l’acquisto di un quinto di sinistra. L'infortunio di Aboukhal riduce le possibilità a disposizione di Baroni: con la certezza di Pedersen come titolare sulla destra, a sinistra si apre il ballottaggio tra Lazaro e lo spagnolo classe 2004.

Calciomercato Torino: un centrocampista e un difensore in cima alla lista

Intanto, Petrachi è al lavoro per regalare a Baroni nuovi innesti dopo la deludente fumata nera per David Ricardo: il difensore brasiliano è partito per la Russia, diventando ufficialmente un nuovo giocatore della Dinamo Mosca. In cima alla lista c’è Olusesi, giovanissimo centrocampista del Tottenham Hotspur, che potrebbe essere una risorsa sia per Baldini in Primavera sia per la prima squadra. Il reparto più bisognoso di interventi resta però la difesa. Il nome in pole è Jappert del Barracas: le parti sono vicine, ma manca ancora l’intesa definitiva. Parallelamente si muove anche il mercato in uscita. Sazonov è fuori dal progetto granata da mesi, nonostante l’emergenza in retroguardia, mentre Asllani ha trovato sempre meno spazio e la sua avventura a Torino sembra ormai agli sgoccioli. Anche Biraghi è in partenza: ha rifiutato le proposte di Monza e Sampdoria, ma l'inserimento del Verona resta una pista concreta.