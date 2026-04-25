Iniziano i primi ragionamenti in sede di mercato per il Torino. Non sarà esclusa da questa fase anche la retroguardia, che potrebbe subire dei cambiamenti in vista della prossima stagione. In orbita Torino è entrato Caleb Okoli, classe 2001, in forza al Leicester.

Nome già noto in ambito Torino.

La retrocessione come assist

Caleb Okoli si è fatto notare durante la stagione in Serie A 22/23. Contro la Sampdoria, all'esordio stagionale, partì titolare agli ordini di Gian Piero Gasperini. Collezionò 17 presenze in quella stagione con la magia della Dea. L'anno dopo il prestito al Frosinone, con 34 presenze. Poi l'esperienza al Leicester. Tuttavia il suo è un nome che, in ottica, Toro è monitorato da diverso tempo. E non è da escludere un nuovo approfondito interesse dopo le ultime vicende sportive che hanno travolto le FoxesIl club che solo dieci anni fa sollevava la Premier League ora è retrocesso in Serie C inglese. Quasi sicuramente il giocatore andrà via e questo può essere un interessante assist per il Torino. La possibilità di prenderlo a prezzo di saldo c'è, una retrocessione comporta sempre questo determinato tipo di situazioni. In casa granata in difesa ci saranno movimenti, uno di questi è l'addio a fine prestito di Marianucci. Inoltre c'è anche la situazione Maripan da monitorare. Può essere un'occasione di mercato.