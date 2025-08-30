Calciomercato Torino, UFFICIALE Balcot saluta e va in prestito alla Ternana

Balcot va in prestito

La notizia forse era nell'aria, di certo era attesa. Côme Balcot saluta il Torino per andare alla Ternana, fino a giugno, dove si spera possa maturare tatticamente, trovare minutaggio e continuità di gioco. Di fatto l'out di destra del Torino è saturo, con Pedersen, Lazaro e Dembélé (fresco di rinnovo fino al 2028). Dunque, il terzino destro cresciuto nell'Under19 granata saluta, momentaneamente, Torino per ritagliarsi il suo spazio. Di seguito il comunicato del club: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Ternana Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Côme Bianay Balcot. Il Torino saluta Côme con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".