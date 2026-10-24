Nell'edizione odierna, 24 ottobre, di Tuttosport è uscita l'intervista a Wladimiro Falcone. Il portiere del Lecce ha parlato di numerosi argomenti tra cui il calciomercato. Il giornalista ha domandato all'ex Sampdoria perché non è mai stato effettuato un passaggio al Torino nonostante la trattativa si sia riaccesa più volte in questi anni e quanto effettivamente fosse vicino ai granata. La risposta del portiere è una novità. Falcone dice di essere stato contattato dai granata nella scorsa stagione, quando c'era Baroni in panchina, ma poi il Toro ha deciso di virare su altri profili. Il portiere romano aggiunge: "Credo di non essere il portiere adatto per il loro gioco, ma non penso nemmeno che mi abbiano preso seriamente in considerazione". Conclude dicendo che a lui però va bene così perché: "Lecce è la mia felicità".