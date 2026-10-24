Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per l'ottava giornata di Serie A

Davide Bonsignore

TORINO-MONZA: I VOTI AL FANTACALCIO

Meglio di così era difficile per gli uomini di Abate che trovano ancora tre reti ma soprattutto ancora tre punti, questa volta in casa contro i biancorossi di Juric. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Torino-Monza.

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