Intervistato per Gianlucadimarzio.com il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha svelato un retroscena di mercato su Mascardi. A quanto racconta Melissano il nuovo portiere granata era attenzionato da tanti club, tra cui in particolare il Napoli: "Dopo due partite c’era un interessamento del Napoli". Oltre alla società partenopea, però: "Due squadre di Premier che sono venute a vederlo con costanza". Il Toro non è stata quindi il primo a muoversi per il portiere italiano, ma l'unico capace di fare l'affondo definitivo e aggiudicarselo in tempi brevi. Infine, il ds della società spezzina conclude così: "Il Torino è lo step giusto per lui”. Parole di un dirigente che ha cresciuto per tre anni Mascardi e che ne conosce benissimo qualità e carattere.