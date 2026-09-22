In Serie D c'è un terzino destro classe 2008 che sta impressionando tutti. Come riportato da Serie D 24, infatti, Alejandro Hernandez del Real Aversa ha attirato l'attenzione di tantissimi club in tutta Italia, sia di Serie A che di Serie B, per le sue ottime prestazioni in questo avvio di campionato. Si tratta di un terzino destro Venezuelano cresciuto in patria, dove ha anche vestito le maglie delle Nazionali giovanili fino all'Under 20. Su di lui ci sarebbero anche gli osservatori granata che stanno valutando se il giocatore può tornare utile per rinforzare la rosa della Primavera di Baldini. Oltre al Toro lo stanno valutando anche Sassuolo, Genoa e Juve Stabia, a queste si aggiunge il Bologna che anch'essa ha chiamato in raccolta degli osservatori per vedere il ragazzo.