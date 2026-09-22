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Cacciamani in Nazionale, Cacciamani di qua, Cacciamani di là. E invece Cacciamani resta a casa. È questo il paradosso che accompagna la sosta del Torino: il classe 2007 granata è stato convocato da Baldini in Under 21 a marzo, ha ricevuto a giugno la prima chiamata con la Nazionale maggiore nella Sperimentale e, nelle settimane successive, è finito anche nei radar del nuovo corso di Roberto Mancini. Poi arrivano le convocazioni vere, quelle che contano, e il suo nome scompare. Fuori dalla Nazionale maggiore per gli impegni di Nations League, fuori dall'Under 21 di Baldini per le decisive sfide di qualificazione agli Europei con Armenia e Polonia o addirittura fuori dall'Under 20 di Nunziata. Non è una bocciatura, certo. Ma è una fotografia curiosa: l'Italia Cacciamani lo conosce, lo ha osservato, lo ha chiamato. Adesso che gioca con continuità in Serie A, però, non lo convoca nessuno. Allora la domanda sorgono due domande, una retorica, l'altra spontanea ed alquanto lecita: davvero nessuno ha convocato Cacciamani? La risposta è semplice ed è sì; perchè nessuno lo ha convocato? Qui è già più difficile risolvere la questione, ma proviamoci.

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