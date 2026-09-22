Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la quinta giornata di Serie A

Davide Bonsignore
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Bologna-Torino: i voti al Fantacalcio

Pareggio prima della sosta per Bologna e Torino che con un punto iniziano la pausa Nazionali. A segno Bernardeschi e Kulenovic dalla panchina per una gara combattuta che ha visto i granata recuperare con le unghie e con i denti. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Torino-Roma.

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