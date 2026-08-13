Dopo l'esperienza nel settore giovanile del Toro, Josias Sabone cambia pagina e riparte dal Portogallo. Il trequartista classe 2006, che nella scorsa stagione ha fatto parte della Primavera granata, è passato a titolo gratuito alla Torreense Sub 23, squadra che milita nella Liga Next Gen U 23. L'operazione arriva da svincolato, dopo la conclusione del suo percorso con il Toro, iniziato nell'estate 2024 quando era arrivato dal settore giovanile dello Stade Reims.

La sua ultima annata in granata aveva avuto un andamento particolare. Sabone aveva iniziato la stagione con la Primavera, ma nel girone di ritorno era stato spostato nell'Under 18, perdendo così spazio nel gruppo di vertice del settore giovanile. Chiude la sua avventura in granata con 31 presenze in Primavera e 4 in Under 18. Ora per lui arriva una nuova opportunità all'estero: la Torreense lo inserirà nella propria formazione Under 23, con l'obiettivo di permettergli di trovare continuità e proseguire il percorso di crescita.