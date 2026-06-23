Il Mondiale americano proseguirà oggi, martedì 23 giugno, con quattro sfide
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Proseguono le gare della Coppa del Mondo 2026. Il Mondiale americano proseguirà oggi, martedì 23 giugno, con quattro sfide: la seconda giornata della fase a gironi vedrà scendere in campo i Gruppi K ed L. Alle 19.00 toccherà alla prima partita del Gruppo K Portogallo-Uzbekistan, mentre alle 22.00 sarà la volta di Inghilterra-Ghana (Gruppo L). Nella notte italiana tra martedì e mercoledì scenderanno in campo Panama e Croazia alle 01.00 (Gruppo L) a cui poi seguirà la sfida delle 03.00 Colombia-RD del Congo (Gruppo K) che chiuderà la seconda giornata del torneo.
I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare della Coppa del Mondo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro di Inghilterra-Ghana sarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.
Il programma della Coppa del Mondo 2026Martedì 23 giugno
19.00 Gruppo K: Portogallo-Uzbekistan DAZN
22.00 Gruppo L: Inghilterra-Ghana Rai 1, Rai Play, DAZN
Mercoledì 24 giugno
01.00 Gruppo L: Panama-Croazia – DAZN
03.00 Gruppo K: Colombia-RD del Congo – DAZN
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