Calciomercato Torino, Esposito può tornare di moda: ma l’Inter prova a bloccarlo

L'attaccante classe 2005 è un pallino del DT Vagnati e in estate può tornare di moda per il Toro: l'Inter però potrebbe opporsi

Federico De Milano Redattore 19 marzo - 10:00

La prossima estate per il Torino sarà importante non sbagliare la campagna acquisti e fornire al tecnico Paolo Vanoli i giusti rinforzi necessari per puntellare la rosa e per aumentare il numero di scelte. Ora che il cambio di modulo con il nuovo 4-2-3-1 sta prendendo piede sempre meglio in casa granata, servirà costruire un organico ricco di giocatori adatti a questo modulo. Un punto interrogativo per la squadra della prossima stagione è l'attacco, reparto in cui potrebbero anche esserci delle novità. Bisognerà capire come tornerà Duvan Zapata dall'infortunio e anche quale destino attende Antonio Sanabria, scivolato indietro nelle gerarchi di Vanoli. Ecco quindi che per il Toro potrebbe riaprirsi la porta per una vecchia conoscenza delle trattative di mercato granata, quella che porta a Francesco Pio Esposito.

Esposito è definitivamente esploso: il Torino aveva messo nel mirino un bel talento — Già un anno fa il DT del Torino, Davide Vagnati, aveva inserito nella sua lista obiettivi il nome di Esposito che si era mosso bene nella sua prima annata tra i professionisti con la maglia dello Spezia in Serie B. Tra i diversi attaccanti trattati la scorsa estate dai granata c'è stato anche il classe 2005 di proprietà dell'Inter che però alla fine è tornato a La Spezia per un nuovo prestito. In questa stagione Esposito sta dimostrando a tutti il suo notevole talento ed è anche il capocannoniere del campionato cadetto con 14 reti in 27 presenze. Il Toro ci aveva quindi visto giusto e ora sembra proprio essere pronto per il salto in Serie A.

L'Inter non vuole perdere il controllo sul giocatore: intanto gli rinnova il contratto — Il club proprietario del suo cartellino è l'Inter che sembra essere convinta di voler puntare in futuro sul ragazzo classe 2005. Tuttavia, difficilmente Esposito potrà trovare spazio fin da subito in una delle squadre migliori d'Europa soprattutto perché non ha ancora alcuna esperienza nel calcio di Serie A. Il suo profilo rimane infatti uno di quelli da monitorare in ottica Toro perché potrebbe tornare di moda magari già in estate qualora l'Inter decidesse di cederlo. Si tratta inoltre di un pallino del DT Vagnati che lo accoglierebbe a braccia aperte all'ombra della Mole. Questa stagione in cui sta facendo molto bene potrebbero convincere ancora di più il Torino a voler investire sul suo talento. Difficile però pensare che i nerazzurri possano cederlo con una formula che gliene farebbe perdere il controllo perché ci puntano come testimoniato dal rinnovo di contratto ormai imminente e confermato dallo stesso Mario Giuffredi, agente di Esposito. Il rischio potrebbe essere un altro affare "alla Pobega" (soluzione difficilmente percorribile per i granata), al momento però il giovane centravanti 20enne resta un nome gradito e a fine campionato si capirà se potrà essere anche qualcosa di più.