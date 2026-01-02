Calciomercato Torino, Ilic in uscita? È una richiesta di Sarri alla Lazio

Ivan Ilic potrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane. La cessione del serbo, si può dire, è stata rimandata più volte. L'anno scorso, ad un anno di distanza, già lo Spartak Mosca ci aveva provato, ma l'affare non si concretizzò. Ad oggi la situazione per il serbo non è cambiata più di tanto: il suo è un nome che può lasciare la città della Mole da un momento all'altro. L'interesse della Lazio c'è.

Richiesta esplicita di Sarri

La situazione in casa Lazio, dal punto di vista del mercato, si può considerare superata. Il famoso blocco ormai è alle spalle e ora il club di Lotito potrà tornare ad operare per quante riguarda i movimenti in entrata. Maurizio Sarri ha già fatto un nome a Fabiani e si tratta proprio del centrocampista granata. Ilic infatti piace molto al tecnico ex Napoli e Chelsea. La situazione resta da seguire con grande attenzione.