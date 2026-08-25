Il difensore lascia il club granata e approda in prestito al Cesena
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Marco Dalla Vecchia è ufficialmente un nuovo giocatore del Cesena. Cresciuto nel settore giovanile granata, il classe 2008 è stato ceduto al club romagnolo con cui disputerà il campionato di Serie B. Il giovane difensore dopo aver rinnovato il contratto col Torino fino al giugno 2028, lascia il club granata a titolo temporaneo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
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Il comunicato del club"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampista Marco Dalla Vecchia sino al 30 giugno 2028, con opzione per quella successiva. In seguito, il Club ha ceduto al Cesena Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Marco con un caloroso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".
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