Il giovane difensore della Primavera ceduto in prestito al Piacenza

Redazione ToroNews
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Il difensore centrale classe 2008 Enrico Manzi lascia ufficialmente il Torino Primavera di Baldini per approdare in prestito al Piacenza in Serie D. Il Torino manterrà il cartellino del giocatore ma sceglie di girare in prestito il difensore dandogli l'opportunità di mettersi in mostra e proseguire la sua maturazione. Il comunicato: "Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’arrivo in prestito, dal Torino FC, del difensore classe 2008 Enrico Manzi. Ufficio Stampa Piacenza Calcio 1919".

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