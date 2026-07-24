C'è l'ufficialità: Gabriele Martena giocherà per il Catanzaro. Il portiere classe 2008 ha giocato l'ultima stagione nell'Under 18 di Michele Vegliato, subendo 26 gol in 13 partite. Per lui era arrivata anche una convocazione con la Primavera: era stato selezionato da Baldini in occasione di Torino-Monza, in data 8 novembre 2025. Al termine della stagione non è arrivato il rinnovo del contratto e così ora per il giocatore inizia una nuova avventura: il portiere classe 2008 Gabriele Martena passa al Catanzaro da svincolato.