"Il triangolo no": sono altre le geometrie considerate da Abate (VIDEO)

Pronto ritorno per Gabriele Ricci al Genoa. Dopo una stagione in granata il classe 2011 torna a vestire il rossoblù. Lo fa a titolo definitivo. Nell'estate 2025 era arrivato quasi in contemporanea con Edoardo Catania. Dodici mesi dopo se ne va da Torino quasi in contemporanea con lo stesso Catania. Per Ricci si tratta di un ritorno al Genoa da cui era stato prelevato da Ruggero Ludergnani. Nel suo anno di permanenza in granata il difensore centrale ha giocato con l'Under 15 di Riccardo Catto.