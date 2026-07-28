Il Torino Football Club guarda al futuro e ufficializza il tesseramento di Kenjy Malidor. L'attaccante esterno francese, classe 2009, come anticipato nei giorni scorsi, si è legato alla società granata con un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Malidor vanta già un percorso giovanile di spessore. Dopo i primi successi con il Club Francisca in in Martinica e il passaggio nella prestigiosa PSG Academy, si è messo in luce nell'ultima stagione con lo SC Bastia tra Under 17 e Under 19. Il giovane prospetto francese approda in Italia per iniziare il suo percorso di crescita granata, aggregandosi inizialmente alla formazione Under 18. Un colpo dall'estero che conferma la grande attenzione del Torino nella valorizzazione dei talenti internazionali.

Il comunicato del club

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Kenjy. L’attaccante esterno classe 2009 si lega alla società granata fino al 30 giugno 2029”