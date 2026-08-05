Adesso è ufficiale Lorenzo Befani farà parte del Torino FC. L'esterno d'attacco classe 2008 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Frosinone. Il ragazzo, nonostante i suoi 18 anni ha già esperienza in Primavera 1 avendo collezionato 35 presenze e avendo messo a referto 5 gol e 1 assist in queste. Befani potrebbe essere il profilo giusto per completare la rosa di Baldini.

Il comunicato del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Frosinone Calcio a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Lorenzo Befani, attaccante esterno classe 2008.".