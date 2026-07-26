Lorenzo Grandi è pronto a iniziare una nuova avventura al Chisola. Il centrocampista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Torino, lascia il club granata dopo una stagione con l'Under 18 e approda in biancoblù, dove giocherà in Serie D. Il trasferimento è ormai definito: il giocatore ha già firmato il contratto e si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Grandi saluta il Torino dopo aver collezionato 34 presenze con l'Under 18, condite da 2 gol e 1 assist, contribuendo alla conquista dello scudetto di categoria nel 2025.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite