Il centrocampista cresciuto nel vivaio granata ha già firmato: manca soltanto l'annuncio ufficiale
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Lorenzo Grandi è pronto a iniziare una nuova avventura al Chisola. Il centrocampista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Torino, lascia il club granata dopo una stagione con l'Under 18 e approda in biancoblù, dove giocherà in Serie D. Il trasferimento è ormai definito: il giocatore ha già firmato il contratto e si attende soltanto l'annuncio ufficiale.
Grandi saluta il Torino dopo aver collezionato 34 presenze con l'Under 18, condite da 2 gol e 1 assist, contribuendo alla conquista dello scudetto di categoria nel 2025.
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