UFFICIALE – Nicola Rauti torna al Vicenza: la formula

Nicola Rauti lascia il Torino e va in prestito al Vicenza

Nicola Rauti è ufficialmente un nuovo giocatore del Vicenza. L’attaccante classe 2000 lascia il Torino e approda al Lanerossi in prestito prestito oneroso con obbligo di riscatto. Rauti lascia nuovamente il Torino dopo prestiti a Monza, Palermo, Pescara, Sudtirol, Spal e proprio Vicenza. Il club granata ha ufficializzato l’approdo di Rauti al club che milita in Serie C con un comunicato sul proprio sito. La formula, questa volta, è un prestito con obbligo di riscatto condizionato.