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Edoardo Zaia è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Pergolettese 1932. Cresciuto nel settore giovanile granata, il classe 2006 è stato ceduto al club di Crema con cui debutterà in Serie C. Il giovane difensore lascia il club granata a titolo temporaneo ed ha firmato un contratto fino al giugno 2027.

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Il comunicato del club

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Unione Sportiva Pergolettese 1932, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo. Il Torino saluta Edoardo con un affettuoso in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”