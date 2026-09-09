Cristian Volpato torna a far parlare di sé. Questa volta per una vicenda che si chiude. L'inizio di stagione dell'australiano è stato contraddistinto anche da un gol contro il Torino nel 2 a 1 del Mapei della seconda giornata di campionato. Lo scorso luglio, dopo il mondiale americano, le cose andarono decisamente peggio per il fantasista. Arrestato dalla polizia per eccesso di velocità a Sydney e successivamente risultato positivo alla cocaina, è stato multato, secondo quanto riferiscono la polizia e i media locali. Dovrà pagare 722 dollari australiani (circa 450 euro). La sua patente di guida è stata sospesa dopo l'arresto. Nello spcifico la vicenda andò così: era stato fermato a fine luglio dopo due infrazioni per eccesso di velocità nella stessa notte. Durante il primo fermo era risultato negativo all'alcol test. ricevendo una multa. Fermato di nuovo due ore dopo, era stato sottoposto a un test antidroga, risultato positivo alla cocaina.