Sorgerà a Mestre la nuova casa del Venezia: spesa e obiettivi del club veneto
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Anche il Venezia potrà vantare una nuova casa. In questo periodo di grandi rinnovamenti, a livello di strutture, anche il club veneto segue le altre società italiane, molte delle quali spinte da Euro 2032, che si stanno dotando di nuovi stadi. Così il Venezia ha trovato un accordo con il comune per la concessione del nuovo stadio: si tratta di una spesa legata anche alla manutenzione, oltre che al completamento, e che permetterà ai veneti di avere una nuova casa per i prossimi quarant'anni.
Venezia, lo stadio: gli accordi per la nuova casaL'accordo, riportato dalla testata Calcio e Finanza, prevede il versamento da parte del club di circa 125 milioni di euro nelle casse del comune, che varranno per il completamento della struttura, le opere di manutenzione, straordinaria e ordinaria, e il pagamento del canone valido per 40 anni. In questo modo la possibilità per il Venezia di utilizzare una nuova struttura che vanterà circa 18.500 posti e che, al centro del Bosco dello Sport, sarà luogo importante per eventi quali concerti, festival ed eventi. Oltre, naturalmente, alle partite casalinghe del Venezia. A partire dalla seconda metà della stagione 2027/2028, quindi, secondo il progetto, il club veneto potrà vantare una nuova casa.
Un esempio anche per il TorinoQuesto tema, soprattutto nella realizzazione specifica che ha previsto il Venezia, diventa particolarmente caldo in casa Torino. Gli ultimatum dell'amministrazione, infatti, hanno acceso una fretta sulla struttura il cui canone scadrà al termine di questa stagione. Nell'idea iniziale del Torino, come accennato più volte in tempi recenti dagli esponenti del comune, la possibilità di creare un vero e proprio quartiere legato alla squadra: una cittadella granata. Da qui il collegamento con una parte di vita sociale che si vuole associare alle strutture e, inevitabilmente, ai club. Al momento l'amministrazione del comune di Torino resta in attesa di una mossa da parte di Cairo, che vede intanto mobilitarsi le altre società in Serie A.
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