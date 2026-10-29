A seguito della sconfitta contro il Como per 1-3, è già tempo di pensare al prossimo impegno casalingo dei granata. Si avvicina infatti Torino-Lecce, prevista per sabato 7 novembre alle ore 15:00 e il club granata ha definito modalità e prezzi per assistere alla sfida in programma, valida per l'undicesima giornata di Serie A 2026/27. I biglietti sono disponibili e sono previste tariffe speciali dedicate alle famiglie, giovani e giovanissimi e c'è anche la possibilità di acquistare un pacchetto che include anche Torino-Lazio.

Le info sui biglietti di Torino-Lecce

Per gli Under 14 e gli Under 18 sono previsti prezzi agevolati solo in caso di acquisto online del biglietto: in Curva Primavera e nei Distinti gli Under 18 pagano 10 euro, mentre gli Under 14 5 euro, mentre in Tribuna gli Under 18 entrano a partire da 15 euro e gli Under 14 da 10 euro. Le famiglie, se i figli frequentano una scuola primaria o secondaria in Piemonte, possono chiedere alla segreteria della scuola i dettagli della promozione ricevuta in questi giorni. In alternativa,, indicando l'istituto scolastico di riferimento. Tra le opzioni disponibili c’è anche il "Pack Lecce+Lazio": si può assistere sia al match contro i salentini, sia alla gara contro i biancocelesti, prevista per sabato 28 novembre alle ore 18:00, con prezzi a partire da 35 euro per gli adulti e 25 euro per gli Under 18. Una formula che permette quindi di acquistare in un’unica soluzione i tagliandi per le due partite. L’acquisto può essere effettuato sul sito ufficiale del Torino, con pagamento con carte Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay, oppure allo sportello Biglietteria, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.