Il Torino ha bisogno del miglior Nikola Vlasic. E il croato, dopo settimane di buio, sta iniziando a vedere la luce, illuminando con le sue giocate e il suo carisma da punto di riferimento e totem tecnico della formazione granata.

Vlasic in ripresa, al Toro serve il suo direttore d'orchestra

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Dalla gara con il Parma e soprattutto dalla sfida con il Monza in poi il numero 10 del Toro sta prendendosi responsabilità e sta mettendo la qualità da numero 10, aspetto che si è visto anche martedì sera contro il Como. C'è stato l'errore, è vero, che ha spalancato la via della rete a Baturina per il 3-1 finale a favore dei lariani, e che un giocatore della sua esperienza non deve concedere, ma la partita del classe '97 è stata più che positiva fino al minuto 92. Applicato e attento sia in fase difensiva, che con licenza d'offendere, il trequartista ha rubato diversi palloni, ha gestito saggiamente il pallone, dispensando giocate e costruendo o aiutando a creare occasioni per i compagni e ha impegnato anche Sanchez con una bella conclusione al 20'. Vlasic è un po' il direttore dell'orchestra granata e non è un caso che quando il suo rendimento è iniziato a salire siano arrivate tre vittorie consecutive per il Toro e la buona prestazione contro una squadra superiore a livello tecnico come il Como.C'è un dato che ricorre legato al passato del nativo di Spalato. Ogni volta che il giocatore croato ha saltato la preparazione estiva, la sua stagione si è rivelata un flop. Per un motivo o per un altro, l'assenza del numero 10 del Torino durante l'estate lo ha sempre portato ad un ritardo di condizione che ha inficiato sul suo rendimento nel corso dell'annata. Quest'anno, con il Mondiale, il classe '97 è stato uno degli ultimi a raggiungere il gruppo granata e a seguito delle prime sue prestazioni deludenti in stagione, si erano gradualmente accesi dubbi e pessimismo sul suo possibile apporto nell'attuale annata di marca granata. C'è da dire che il trequartista ha abituato bene il pubblico in quella scorsa, mettendo a referto la sua miglior stagione con il Toro con 9 gol e 5 assist in 41 presenze. Dopo la sosta è arrivata la svolta e Vlasic ha dato segnali di speranza in vista del prossimo futuro, ritrovando fiducia, consapevolezza nei propri mezzi e incisività. E il tecnico ex Juve Stabia è stato importante in tal senso, continuando a credere e puntare sul croato, conscio del valore qualitativo, ma anche umano del suo numero 10. E' cambiata quindi la musica per Vlasic e il Toro?