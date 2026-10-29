La prima volta non si scorda mai, il primo derby in casa nemmeno. La Primavera ha dovuto pazientare a lungo per poterlo vivere. A Biella e a Vercelli, lontani dal cuore del tifo granata, anche il derby aveva un sapore diverso. In campo era sempre una stracittadina, non è un qualcosa che può cambiare quando la rivalità è così radicata, ma sugli spalti la lontananza da Torino aveva spento quel clima che ogni anno rende il derby della Mole un unicum rispetto a tutte le stracittadine in Primavera. A Orbassano, più facilmente raggiungibile, la scintilla era tornata anche sugli spalti. E al Robaldo la sensazione è che la scintilla possa diventare fuoco.

Primavera, per la prima volta c'è un fattore casa

Primavera, il derby torna a Torino: non succedeva dal 2018, quando Baldini era bianconero

Il tifo granata ha sempre avuto una particolare attenzione alla Primavera, un qualcosa di unico rispetto a tante altre piazze. Il derby ne è sempre stato lo specchio più evidente. Lo si era visto già a Orbassano, con la tribuna da cinquecento posti piena, i cori sugli spalti e un clima più da prima squadra che da settore giovanile con presenza anche del tifo organizzato. Al Robaldo però è lecito aspettarsi ancora qualcosa di più, perché questa volta il Toro non è più di passaggio ma ha finalmente trovato ormeggio. Come dice Baldini: "Ora siamo a casa nostra, e dobbiamo difenderla". Vale per i giocatori in campo, vale anche per quello che sarà il tifo sulle tribune. Il fattore casa dovrà farsi sentire.D'altronde domenica sarà una giornata storica per la Primavera. Non si vedeva un derby a Torino da tanto, troppo tempo. Il Toro non gioca nella sua città una stracittadina da otto anni, da quel giugno 2018 in cui i granata scesero in campo al Filadelfia. Un giorno che si lega anche al presente. Il risultato di campo disse 2-2, con i granata guidati da Federico Coppitelli in gol con Millico e Rauti. Sulla panchina opposta sedeva invece nell'unica stagione in bianconero Francesco Baldini, l'allenatore che da due anni è condottiero del Toro. "Ricordo quel derby - aveva detto Baldini qualche settimana fa dopo la vittoria sulla Roma - Torino-Juventus al Filadelfia, ci saranno state 3.000 o 4.000 persone. Cera tutta la tribuna piena: il Torino è questo, il Toro è questo".