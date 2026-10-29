Il Robaldo apre le porte al suo primo derby Primavera: in città è la prima stracittadina dal 2018
La prima volta non si scorda mai, il primo derby in casa nemmeno. La Primavera ha dovuto pazientare a lungo per poterlo vivere. A Biella e a Vercelli, lontani dal cuore del tifo granata, anche il derby aveva un sapore diverso. In campo era sempre una stracittadina, non è un qualcosa che può cambiare quando la rivalità è così radicata, ma sugli spalti la lontananza da Torino aveva spento quel clima che ogni anno rende il derby della Mole un unicum rispetto a tutte le stracittadine in Primavera. A Orbassano, più facilmente raggiungibile, la scintilla era tornata anche sugli spalti. E al Robaldo la sensazione è che la scintilla possa diventare fuoco.
Primavera, per la prima volta c'è un fattore casaIl tifo granata ha sempre avuto una particolare attenzione alla Primavera, un qualcosa di unico rispetto a tante altre piazze. Il derby ne è sempre stato lo specchio più evidente. Lo si era visto già a Orbassano, con la tribuna da cinquecento posti piena, i cori sugli spalti e un clima più da prima squadra che da settore giovanile con presenza anche del tifo organizzato. Al Robaldo però è lecito aspettarsi ancora qualcosa di più, perché questa volta il Toro non è più di passaggio ma ha finalmente trovato ormeggio. Come dice Baldini: "Ora siamo a casa nostra, e dobbiamo difenderla". Vale per i giocatori in campo, vale anche per quello che sarà il tifo sulle tribune. Il fattore casa dovrà farsi sentire.
Primavera, il derby torna a Torino: non succedeva dal 2018, quando Baldini era bianconeroD'altronde domenica sarà una giornata storica per la Primavera. Non si vedeva un derby a Torino da tanto, troppo tempo. Il Toro non gioca nella sua città una stracittadina da otto anni, da quel giugno 2018 in cui i granata scesero in campo al Filadelfia. Un giorno che si lega anche al presente. Il risultato di campo disse 2-2, con i granata guidati da Federico Coppitelli in gol con Millico e Rauti. Sulla panchina opposta sedeva invece nell'unica stagione in bianconero Francesco Baldini, l'allenatore che da due anni è condottiero del Toro. "Ricordo quel derby - aveva detto Baldini qualche settimana fa dopo la vittoria sulla Roma - Torino-Juventus al Filadelfia, ci saranno state 3.000 o 4.000 persone. Cera tutta la tribuna piena: il Torino è questo, il Toro è questo".
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