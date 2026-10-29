Come di consueto, anche al termine della nona giornata di campionato abbiamo chiesto ai nostri lettori di votare i due giocatori migliori del Torino. La gara è terminata con una sconfitta: il Como è rimasto sotto di un gol fino all'ottantesimo, ribaltando poi il risultato nel giro di dieci minuti, portandolo addirittura sul 1-3. Emergono diverse impressioni a seguito del match: la prima, che va sottolineata, è che non è tutto da buttare, a dispetto del risultato. La seconda è sicuramente che le energie vanno dosate e la squadra deve abituarsi al cambio di passo che pretende Ignazio Abate dalla panchina e che implica la Serie A 2026-2027. La terza, è che tre giocatori più degli altri hanno preso la squadra per mano e si sono messi in mostra. Il sondaggio che abbiamo proposto vede un distacco netto tra Fitz-Jim, Belghali e Ché Adams e il resto del gruppo.

Proprio Adams è stato eletto dai nostri lettori come il migliore in campo con il 33% dei voti. Al di là del gol segnato, è stato senza dubbio tra i granata più affidabili, oltre che uno di quelli che hanno messo più in difficoltà la difesa ospite, anche con intuizioni di pregio. Basti pensare allo stupendo tocco d'esterno sulla trequarti al sessantesimo per imbucare Vlasic e poi arrivare al tiro di Belghali. A pochi voti di distanza si trova invece Fitz-Jim, secondo posto: la distanza con Adams è risicata, e sicuramente questo non può che far piacere a chi tifa Torino. Il suo assist e la sua prova solida e sicura gli hanno portato il 30% dei voti. Più distante, invece, Belghali: ottima prova, 15% dei voti, la metà rispetto a Fitz-Jim. Nella classifica generale, Adams arriva a 9 punti e sale sul podio, terzo posto. Belghali stacca Mandragora e raggiunge i 7 punti. Fitz-Jim invece sorpassa Ilkhan e si piazza davanti a tutti. Vedremo nelle prossime gare se riuscirà a mantenere il primato. Di positivo c'è che il Toro News Award in questo avvio di campionato è combattuto.

La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 12

Ilkhan: 11

Adams: 9

Bragaça, Vlasic: 8

Belghali: 7

Mandragora: 6

Njie, Simeone: 5

Ismajli, Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).