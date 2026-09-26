La FIGC chiede alla FIFA l'anticipo al 28 dicembre per permettere ai club di schierare subito i nuovi acquisti. Chiusura confermata al 2 febbraio
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Il calciomercato di riparazione potrebbe cambiare pelle prima del previsto. La FIGC ha formalizzato la richiesta di anticipare l'apertura della sessione invernale per la stagione 2026/27 a lunedì 28 dicembre 2026. La decisione è giunta durante il Consiglio federale, accogliendo una proposta congiunta avanzata dalle Leghe di Serie A, Serie B e Serie C. Alla base della scelta c'è un'esigenza di natura logistica e strategica: consentire ai club italiani di depositare i contratti con qualche giorno d'anticipo rispetto alla classica data del 2 gennaio, permettendo così ai nuovi tesserati di essere a disposizione degli allenatori già per le prime gare del nuovo anno.
Mercato di gennaio al via il 28 dicembre: la svolta della FIGC
Tuttavia, la modifica delle date non è ancora definitiva. Affinché l'anticipo diventi operativo, sarà indispensabile ottenere il via libera ufficiale dalla FIFA, a cui la Federcalcio trasmetterà la documentazione tecnica. Il nulla osta da Zurigo è il passaggio formale ma vincolante per armonizzare la finestra di mercato con le normative internazionali del transfer matching system. Nessun stravolgimento è previsto, invece, per la data di chiusura. La fine delle trattative rimarrà fissa per lunedì 2 febbraio 2027 alle ore 20:00, garantendo la consueta durata complessiva di circa un mese. Qualora la FIFA confermi l'orientamento italiano, le società avranno a disposizione qualche giorno in più di operatività a cavallo di Capodanno per puntellare gli organici in vista del girone di ritorno.
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