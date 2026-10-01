Ovviamente siamo degli ingrati. A prescindere dalla fede calcistica, Donyel Malen è una bellezza da veder giocare, muoversi, segnare. Lui e la qualità di Paulo Dybala. I dati sulle grandi occasioni da rete, create e mancate, però, regalano un pizzico d'ironia che in questa maxi sosta per le nazionali aiuta ad accompagnarci lentamente verso la sesta giornata di Serie A. E mentre la Roma se la canta e se la suona, l'Inter... fa lo stesso.

Il dato sui giocatori: l'ironia della coppia "Dybalen"

Roma o Inter, chi crea e chi sbaglia di più?

E il Torino? Una provocazione...

C'è un unico giocatore che primeggia, in maniera superlativa, in quanto a grandi occasioni da rete create. Parliamo di. Seguono, a distanza, una certezza e una sorpresa:, del Frosinone. Con 4 troviamo Chukwueze e Valeri, mentre seguono con 3 diversi giocatori tra i quali anche Mancini, da difensore.Il primo, con massimo stupore, è. Con i suoi 6 gol in 5 partite, l'olandese se lo può proprio permettere. Dietro, Varela, Yeboah e Kolo Muani con 4 e diversi giocatori a 3 grandi occasioni mancate.Per quanto riguarda i dati di squadra, ci sono due costanti: la testa della classifica e la composizione (non la disposizione) del podio.. E in quanto al resto del podio,: i giallorossi hanno; il Monza ne ha 20 create, 16 mancate.. Le altre squadre seguono a ruota, anche se, in linea generale, una continuità la si può trovare:Il titolo, naturalmente, è provocatorio. I paragoni non sono supportati né da immaginazione né da numeri.. Quel che è da sottolineare, però, è che nella classifica dei cinquanta giocatori che creano più occasioni e in quella dei cinquanta che ne mancano di più, ci sono soltanto due giocatori del Torino. Nella prima appare: il centrocampista olandese segue il gruppo di chi ha creato. Nell'altra,, con: l'argentino si trova all'ottavo posto tra quelli che ne hanno sbagliate di più insieme ad Akor Adams, Njie, Berardi, Hojlund e Lautaro Martinez. In quanto a squadra, invece, anche su questi dati il club granata va a metà classifica: