Chi crea più grandi occasioni? Ma soprattutto, chi ne sbaglia di più? Un dato sorprendente sulla Roma. E l'Inter...
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Ovviamente siamo degli ingrati. A prescindere dalla fede calcistica, Donyel Malen è una bellezza da veder giocare, muoversi, segnare. Lui e la qualità di Paulo Dybala. I dati sulle grandi occasioni da rete, create e mancate, però, regalano un pizzico d'ironia che in questa maxi sosta per le nazionali aiuta ad accompagnarci lentamente verso la sesta giornata di Serie A. E mentre la Roma se la canta e se la suona, l'Inter... fa lo stesso.
Il dato sui giocatori: l'ironia della coppia "Dybalen"C'è un unico giocatore che primeggia, in maniera superlativa, in quanto a grandi occasioni da rete create. Parliamo di Paulo Dybala, da solo con 8 grandi occasioni. Seguono, a distanza, una certezza e una sorpresa: con 5 grandi occasioni, Nicolò Barella e Giacomo Calò, del Frosinone. Con 4 troviamo Chukwueze e Valeri, mentre seguono con 3 diversi giocatori tra i quali anche Mancini, da difensore. E in quanto a grandi occasioni mancate? Il primo, con massimo stupore, è Donyel Malen: con 6 grandi occasioni da rete mancate condivide la testa della classifica insieme a Marcus Thuram. Con i suoi 6 gol in 5 partite, l'olandese se lo può proprio permettere. Dietro seguono Douvikas e Ramos con 5, Varela, Yeboah e Kolo Muani con 4 e diversi giocatori a 3 grandi occasioni mancate. Tra questi ultimi, uno del Torino...
Roma o Inter, chi crea e chi sbaglia di più?Per quanto riguarda i dati di squadra, ci sono due costanti: la testa della classifica e la composizione (non la disposizione) del podio. Al primo posto c'è sempre l'Inter: 28 grandi grandi occasioni create, 20 mancate. E in quanto al resto del podio, si dividono seconda e terza posizione Roma e Monza: i giallorossi hanno 24 grandi occasioni create, "solo" 14 mancate; il Monza ne ha 20 create, 16 mancate. Il Milan segue in entrambe le classifiche con 19 occasioni create, 13 mancate. Le altre squadre seguono a ruota, anche se, in linea generale, una continuità la si può trovare: chi sbaglia di più, alla fine, è perché crea di più.
E il Torino? Una provocazione...Il titolo, naturalmente, è provocatorio. I paragoni non sono supportati né da immaginazione né da numeri. Né lo vogliono essere. Quel che è da sottolineare, però, è che nella classifica dei cinquanta giocatori che creano più occasioni e in quella dei cinquanta che ne mancano di più, ci sono soltanto due giocatori del Torino. Nella prima appare Kian Fitz-Jim: il centrocampista olandese segue il gruppo di chi ha creato 2 grandi occasioni. Nell'altra, il "Cholito" Simeone, con 3 grandi occasioni mancate: l'argentino si trova all'ottavo posto tra quelli che ne hanno sbagliate di più insieme ad Akor Adams, Njie, Berardi, Hojlund e Lautaro Martinez. In quanto a squadra, invece, anche su questi dati il club granata va a metà classifica: dodicesimo per grandi occasioni create (11), nono per grandi occasioni da rete mancate (9).
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