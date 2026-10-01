Da qualche giorno, Torino si è trasformata in Parigi. Per le strade del centro è infatti arrivato Adam Sandler, impegnato all’ombra della Mole per le riprese di Grown Ups 3, il terzo capitolo della commedia targata Netflix che in Italia sarà intitolata Un weekend da bamboccioni 3. Nel cast, insieme alla star hollywoodiana, ci saranno anche Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maya Rudolph e Steve Buscemi.

Le riprese sono attualmente in corso e non è ancora stata comunicata una data di uscita del film. Nel frattempo, Torino ha cambiato volto: da Via Roma a Piazza San Carlo, il centro cittadino è diventato il set della produzione americana, attirando curiosi e appassionati. A fare gli onori di casa ci ha pensato anche il Torino, che ha voluto omaggiare Sandler con una maglia ufficiale granata, la numero 23. Il club ha poi condiviso il momento sui social con un messaggio rivolto all’attore: “Hey Adam Sandler, thank you so much for your time and kindness! See you at the stadium next time you visit Turin” ("Ehi Adam Sandler, grazie per il tuo tempo e la tua gentilezza! La prossima volta che vieni a Torino ci vediamo allo stadio"). E qui scatta inevitabilmente la domanda: semplice omaggio a una stella di Hollywood oppure Petrachi ha già convinto Sandler a firmare per Abate?