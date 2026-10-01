Emirhan İlkhan alza l’asticella. La sua crescita negli ultimi mesi ha convinto la Turchia, che ora l'ha promosso ufficialmente in Nazionale maggiore. Dopo essere stato un punto di riferimento dell’Under 21, il centrocampista del Torino è stato convocato per le prossime gare di Nations League contro Belgio e Italia.

Nell’ultimo anno il classe 2004 ha fatto passi avanti importanti, diventando sempre più centrale nel Torino e conquistando un ruolo di primo piano anche con la Nazionale Under 21. La fiducia nei suoi confronti è cresciuta fino alla scelta di affidargli la fascia di capitano, con il numero 10 sulle spalle. Ilkhan ha poi giocato tutti i 90 minuti nell’ultima gara contro l’Ucraina, terminata 2-2: il risultato ha garantito alla Turchia Under 21 l’accesso agli spareggi per gli Europei del 2027. La Nazionale maggiore se n'è accorta e ha deciso di premiarlo. Adesso si apre per lui un capitolo nuovo. La chiamata tra i grandi arriva al termine di un percorso in costante crescita e porta Ilkhan a confrontarsi per la prima volta con il massimo livello internazionale. Belgio e Italia saranno le prossime sfide: per il centrocampista del Torino saranno una vetrina importante, nonché il riconoscimento di quanto fatto vedere nell’ultimo periodo.